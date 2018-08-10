Россия проиграла Европе торговый спор

Россия проиграла международное торговое разбирательство против Европейского союза в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в решении арбитров ВТО, которых Россия не смогла убедить.

Ключевой спор касался положений так называемого Третьего энергопакета ЕС, который запрещает добытчикам газа владеть магистральными газопроводами. Российские представители не смогли убедить ВТО в том, что этот документ носит дискриминационный характер. Помимо этого, Россия не смогла убедить арбитров в том, что ее несправедливо исключили из газовой директивы Евросоюза для промысловых трубопроводов и лишили преференций для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ).

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Вместе с тем российская сторона, а именно Минэкономразвития, сочла решение ВТО позитивным. Ведомство настаивает, что три из шести пунктов разбирательства были вынесены в пользу России. Арбитры признали неправомерными требование ЕС продавать газ на бирже, а также ограничения по поставкам российского газа по газопроводу OPAL, согласно которым его можно было использовать только на 50 процентов, невзирая на то что OPAL мог наполняться газом только через «Северный поток», так как является его сухопутным продолжением.

Помимо этого, ВТО приняла сторону Москвы по пункту об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии. Наконец, России удалось убедить ВТО в том, что пункт энергостратегии Евросоюза о диверсификации поставок газа из иных стран, за исключением РФ, является дискриминационным.

«Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выравнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта», — приводит агентство Reuters позицию Минэкономразвития.

Еврокомиссия позитивно отнеслась к решению ВТО, так как организация отклонила большинство российских претензий.

Торговый спор между Россией и Евросоюзом в рамках ВТО ведется с 2014 года, когда РФ попала под действие Третьего энергопакета. Арбитры ВТО формально приступили к рассмотрению дела только с 2016 года. Из-за Третьего энергопакета, в частности, пострадал ряд крупных российских проектов — главным из них является «Южный поток», на смену которому пришел «Турецкий поток».

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