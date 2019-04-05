Украина проиграла России «ключевой торговый спор»

Украина проиграла торговый спор против России во Всемирной торговой организации (ВТО). Он касался запрета российской стороной транзита грузов с Украины через территорию России, в картотеке ВТО дело звучало как: «Дело DS512: Россия — Меры по транзитным перевозкам». «Украинская правда», ссылаясь на источник, называет это разбирательство «ключевым торговым спором», так как экспорт украинских товаров по территории России в третьи страны будет запрещен.

«На самом деле — это ключевой торговый спор между Киевом и Москвой, который рассматривался в ВТО за время нашего членства в этой организации. Мы обжаловали политический запрет россиян, разорвавший кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии», — пишет издание, отмечая, что спор Киев проиграл.

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Официально ВТО пока не объявила о решении в пользу России. Как отмечает издание, организация встала на сторону Москвы, которая отмечала, что политическая ситуация на Украине в 2014-2015 годах несла существенные угрозы национальной безопасности России, что и являлось основанием для запрета на транзит украинских товаров.

Разбирательство с ВТО идет с 2016 года, когда Россия ввела соответствующий запрет на транзит украинских товаров, тогда же Киев оспорил это решение в рамках организации. Москва ввела запрет в качестве ответной меры на начало действия зоны свободной торговли между Европейским союзом и Украиной.

В июле 2018 года Россия выиграла сразу два торговых спора с Украиной. Арбитраж удовлетворил необходимость протекционистских пошлин со стороны Москвы на поставки аммиачной селитры, а чуть позже признал необходимым запрет на сертификацию украинской железнодорожной продукции.

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