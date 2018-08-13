Российская компания потеряла миллионы из-за Украины

Российская компания «Еврохим», производящая агрохимическую продукцию, понесла убытки в размере 25 миллионов долларов в результате ограничительных мер со стороны Украины. Как говорится в финансовой отчетности «Еврохима» за первое полугодие 2018 года, в мае совет директоров группы принял решение продать две принадлежащие ей на Украине компании за 53 миллиона долларов.

«Вознаграждение подлежит уплате через пять лет, дисконтированная стоимость составила 29,397 миллиона долларов. Группа признала убыток от выбытия в размере 25,26 миллиона долларов», — говорится в документе.

Данные о покупателе украинских активов «Еврохима» не указываются. Предполагается, что это компания, связанная с бывшим менеджментом дочерних предприятий группы.

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Ранее, в июле, Россия одержала победу в споре с Украиной в рамках арбитража при Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введения Киевом антидемпинговых пошлин на поставки нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В частности, в решении ВТО говорилось, что украинские власти непоследовательно и незаконно давили на «Еврохим».

Разбирательство между Москвой и Киевом по этому вопросу длилось с мая 2015 года, когда Россия оспорила протекционистские пошлины. Киев ввел заградительные пошлины на российские поставки минеральных удобрений, которые выросли в три раза — с 11,91 до 36,03 процента, еще в июле 2014 года.

Российская сторона настаивала, что Киев намеренно занизил рыночную стоимость на газ (необходим для производства нитрата аммония) внутри России, чтобы ввести антидемпинговые пошлины.

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