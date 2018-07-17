Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины

Российская грузовая компания «Волга-Днепр» потратит почти 12 миллиардов долларов на закупку 34 самолетов американской компании Boeing. О заключении соответствующего соглашения о намерениях сообщила сама американская компания в ходе авиакосмической выставки в британском Фарнборо.

Контракт заключила британская «дочка» российской компании — CargoLogicHolding. Она намерена купить 29 Boeing-777, стоимость которых оценивается в 9,8 миллиарда долларов, а также пять самолетов Boeing-747-8 стоимостью два миллиарда долларов.

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Владелец группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин обрадовался подписанному соглашению. «Это крайне важный день в истории нашей компании. Этот пакет соглашений позволит нам расширить наш бизнес», — приводятся его слова в документе. Американский коллега Исайкина Кевин МакАллистер выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с российской компанией.

В настоящий момент авиапарк «Волга-Днепр» включает 12 самолетов Ан-124-100 «Руслан» и 5 самолетов Ил-76ТД-90В, парк британской «дочки» включает три Boeing 747, которые курсируют по всему миру. Необходимость в новых самолетах у компании могла возникнуть в связи со сложными отношениями между Россией и Украиной, которые до конфликта в Донбассе вместе производили самолеты серии «Руслан».

Сотрудничество в авиационной отрасли между Москвой и Киевом прекратилось после присоединения Крыма к России. «Антонов» по требованию украинских властей вышел из украинско-российского совместного предприятия «ОАК — Антонов» в 2015 году. Украинская компания отвечает за техническое оснащение российской компании, без разрешения «Антонова» самолеты «Волга-Днепр» не могут эксплуатироваться, из-за чего стороны даже вели тайные переговоры.

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