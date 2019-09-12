Украина проиграла России спор в ВТО

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Речь идет о повышении Украиной в июле 2014 года пошлин на ввоз этого продукта из России более чем в три раза — до 36,03 процента. Их действие тогда продлили на пять лет. На Украине объяснили ситуацию завышенной стоимостью газа для украинских заводов по сравнению с российскими.

Материалы по теме Всех переиграли Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

Россия инициировала спор в мае 2015 года. Третейская группа согласилась с аргументами Москвы и признала нарушение норм ВТО со стороны Киева.

Украина не согласилась с ее выводами, отказалась отменять пошлины и подала апелляцию, но апелляционный орган подтвердил правоту России. «Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — отмечается в сообщении российского ведомства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!