Европа предложила России и Украине договориться о минимальном транзите газа

Еврокомиссия (ЕК) предлагает России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет с минимальным объемом транзита. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, передает ТАСС.

Киеву предложили осуществлять транспортировку 40-60 миллиардов кубометров в год. При этом, допустил Шефчович, реальные объемы могут колебаться в 22-30 миллиардов кубометров ежегодно.

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Другой вариант решения проблемы с транзитом в Еврокомиссии готовы принять, если для полноценного контракта не будут готовы все условия — например, если новый оператор ГТС Украины не заработает до конца 2019 года. В этом случае, передает РИА Новости, предлагается «так называемый уровневый подход, когда можно будет пойти на краткосрочное выделение мощностей на транзит на период с 1 января по 1 июня», — сказал еврочиновник. он уточнил, что это, тем не менее, должно быть частью долгосрочной договоренности по транзиту.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого российский «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос. Кроме того, планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, который является сухопутным продолжением действующего газопровода «Северный поток».

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