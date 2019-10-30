Украина пообещала обойтись без российского газа

Украина способна пройти отопительный сезон 2019/20 годов в случае полного прекращения транзита российского газа, заявил замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома, которого цитирует ТАСС.

«Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», — отметил Перелома.

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По его словам, «Нафтогаз» совместно с оператором украинской газотранспортной системы уже провел испытания, в ходе которых моделировал различные условия, в том числе полное отсутствие транзита российского газа. Запасы топлива в подземных хранилищах страны превышают прошлогодние показатели на 4,7 миллиарда кубометров, сказал замглавы «Нафтогаза».

Действующий договор на транзит российского газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. Предполагалось, что в дальнейшем экспортные поставки в Европу будут производиться по строящемуся газопроводу «Северный поток-2», идущему в обход Украины. Однако в настоящее время проходят трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза о продлении транзитного контракта.

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