Названо условие достижения договоренности России и Украины по газу

Для достижения договоренностей с Украиной по газу нужно исключить из повестки дня судебные претензии к российской стороне в этой сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 октября.

Песков напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была изложена накануне в ходе трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины.

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Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.

Действующее соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря текущего года. Для возобновления действия контракта Россия требует от Киева отказаться от судебных претензий. Украина не согласна отказываться от решений, в которых суд признал ее правоту. Кроме того, «Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому».

В начале октября президент Владимир Путин заявил о готовности российской стороны подписать контракт по газу, однако Киев должен имплементировать европейское законодательство.

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