Киев понадеялся заключить соглашение по газу и Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил, что в рамках заседания в «нормандском формате» получится заключить широкое соглашение, в которое, помимо Донбасса, войдут и энергетические вопросы. Об этом глава ведомства заявил в интервью порталу «Европейская правда».

Вопрос энергетической безопасности Украины, по его словам, значится в некоторых документах и заявлениях «нормандского формата». «На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины», — сказал министр.

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«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

На проведении очередного заседания группы в ходе последней встречи с президентом России Владимиром Путиным настаивал его французский коллега Эммануэль Макрон. О необходимости встречи заявлял и украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Украины планирует обсудить «формулу Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

19 сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что во время трехсторонних консультаций по газовому транзиту в Европу Россия предложила Украине покупать газ по прямому договору, а не через реверс, и пообещала доказать, что так будет выгоднее Киеву.

Украинские власти не исключили, что могут закупить определенный объем газа в России. Как заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель, для возобновления поставок страны должны «полностью исключить политический момент», а российская сторона — не оказывать на Киев никакого давления.

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