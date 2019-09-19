Раскрыты подробности формулы Зеленского по урегулированию в Донбассе

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко раскрыл подробности плана главы государства Владимира Зеленского касательно урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эта формула подразумевает, что в украинскую конституцию не будут внесены изменения об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также он подчеркнул, что проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях и реализация других политических пунктов минских соглашений возможна только после полной демилитаризации региона.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

О существовании условной «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе ранее рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, она включает в себя такие пункты, как возвращение «всех наших парней и девушек», а также попытка «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который проживает на территории самопровозглашенных республик.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение. Однако новая украинская власть выступает резко против изменения основного закона страны.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!