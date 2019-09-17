Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, она включает в себя такие пункты, как возвращение «всех наших парней и девушек», а также попытка «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который проживает на территории самопровозглашенных республик.

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Кроме того, «формула Зеленского» подразумевает под собой переход к неким «новым радикальным действиям», если в ближайшее время не получится закончить войну. При этом, по словам дипломата, на это выделено от полугода до года.

Пристайко добавил, что Киев готовит пакет мер, который может упростить жизнь жителям Донбасса.

16 сентября Зеленский перечислил главные цели, которые он намерен достичь в период своего президентства. По словам украинского лидера, перед ним как главой государства стоят две крупные цели — «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий». Их достижение он назвал своей «главной миссией как президента Украины».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота.\

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