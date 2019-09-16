Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО

В городе Мариуполь в Донецкой области был расстрелян ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Роман Джумаев, которого за несколько дней до этого суд выпустил из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает издание «0629.com.ua» со ссылкой на источники.

Убийство было совершено 16 сентября около 11 утра в многоэтажке на улице Воинов-освободителей, где проживал покойный. Злоумышленник позвонил в дверь квартиры Джумаева и, после того как тот открыл ее, расстрелял бывшего ополченца в упор. Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено семь следов от пуль.

В национальной полиции Украины по Донецкой области подтверждают факт убийства. Там отмечают, что обстоятельства преступления выясняются, полиция занимается установлением личности подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Роман Джумаев родился в Мариуполе в 1991 году. Летом 2014 года, после государственного переворота на Украине, он ушел воевать в Донбассе на стороне ДНР. В частности, он участвовал в боях за Донецкий аэропорт и под Дебальцево. Летом 2015 года он покинул ополчение и переехал жить в Россию.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-ополченца в сентябре 2017 года, когда он пытался попасть на территорию Украины, чтобы проведать родственников. В мае 2018 года его отпустили под домашний арест, однако в декабре задержали снова, на этот раз за сопротивление полиции при закрытии его киоска. 9 сентября 2019 года Джумаев снова вышел из СИЗО под домашний арест. Уголовное дело по части 1 статьи 258-3 УК Украины («Создание террористической группы или террористической организации»), за которое Джумаеву грозило от 8 до 15 лет, закрыто не было.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда в апреле ДНР и непризнанная Луганская народная республика (ЛНР) провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев считает ДНР и ЛНР террористическими группировками, а воевавших на их стороне ополченцев судят за терроризм.

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