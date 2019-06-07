В ДНР назвали свои причины гибели украинских солдат

Гибель двух украинских военных в ночь на 7 июня стала следствием попытки украинских сил

прорваться на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление сделал начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, атака была организована батальоном «Азов». В группу нападавших входили 30 человек, однако наблюдатели ДНР своевременно обнаружили эту группу, после чего началось столкновение. В результате погибли с украинской стороны два человека и еще девять получили ранения. Также в пресс-службе уточнили, что украинцы бросили тела погибших.

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Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщили о гибели двух солдат и ранении еще восьмерых в результате минометного обстрела в районе поселка Новолуганское со стороны ополченцев ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что произошедшее обострение свидетельствует о потере Россией контроля над донбасскими ополченцами и является попыткой срыва переговорного процесса о прекращении огня.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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