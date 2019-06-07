Зеленский рассказал о потерянном Россией контроле над ополченцами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошедшие в ночь на 7 июня артиллерийские обстрелы в Донбассе свидетельствуют о «частичной потере управления и контроля над наемниками» со стороны России. Его заявление опубликовано на сайте администрации президента.

Зеленский также высказал предположение, что «российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями». По его словам, Украина будет отвечать на нападения «жестко и в соответствии с ситуацией». Также он подчеркнул, что произошедшее является попыткой срыва переговорного процесса о прекращении огня.

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По данным штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, в ночь на 7 июня вблизи поселка Новолуганское ополченцы устроили минометный обстрел позиций ВСУ, в результате которого погибли два солдата и еще восемь получили ранения. В своем обращении Зеленский выразил соболезнование семьям погибших.

В то же время на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о возбуждении уголовных дел из-за прошедших в ту же ночь артиллерийских обстрелов с украинской стороны. В сообщении говорится об обстреле поселков Коминтерново, Ленинское, Веселое и Донецкий, в результате которых пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребенок.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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