Солдат ДНР погиб после боя с украинскими диверсантами

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой украинских силовиков. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства уточнил, что в результате «неравного» боя один военнослужащий погиб, один получил тяжелые ранения, трое пропали без вести. Позже стало известно, что пропавшие находятся в плену у добровольческого полка «Азов» и их допрашивают «с применением физического насилия».

ДНР требует вмешательства международных организаций с целью пресечь нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными.

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Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что их интенсивность снизилась.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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