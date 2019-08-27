Украина устроила в Донбассе обстрел из танков

Вооруженные силы Украины использовали танки для обстрела позиций военных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал представитель республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Танковый обстрел был совершен в ночь вторника, 27 августа. Обстрел велся по селу Коминтерново, на юге самопровозглашенной республики. Всего было совершенно 20 выстрелов, в результате которых несколько домов получили повреждения. В одном из них зафиксировано прямое попадание в крышу, уточнил представитель республики в СЦКК.

О пострадавших в результате нападения не сообщается.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Ранее украинские силовики обвинили самопровозглашенные республики Донбасса в применении запрещенного минскими соглашениями оружия — миномета калибра 82 миллиметра.

Обстрелы в Донбассе продолжаются, несмотря на провозглашенное 21 июля бессрочное перемирие. Самопровозглашенные республики заявляли о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!