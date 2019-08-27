В Донбассе применили запрещенное оружие

Украинские силовики обвинили самопровозглашенные республики Донбасса в применении запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В штабе ООС утверждают, что вооруженные силы непризнанных республик 26 августа устроили 12 обстрелов по украинским позициям. Из них семь — в районе действия оперативно-тактической группировки «Восток», еще пять — в районе группировки «Север».

Украинская сторона утверждает, что при обстреле применялись минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом запрет на использование минометов калибра 82 миллиметра прописан в минских соглашениях.

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С 21 июля в Донбассе было установлено бессрочное перемирие. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ ранее отмечали, что их интенсивность снизилась.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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