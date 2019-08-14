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Снайпер «Азова» подорвался на мине в Донбассе

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Снайпер полка «Азов» Роман Романенко погиб при подрыве мине в Донбассе. Об этом сообщается на сайте подразделения.

25-летний военный, носивший позывной «Бич», погиб 10 августа, спустя три дня его останки передали представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при Минобороны Украины. Идентифицировать погибшего удалось по татуировкам на теле.

В «Азове» отметили, что Романенко «проявил себя как необычайно профессиональный снайпер» и неоднократно был отмечен знаками отличий, в том числе представлен на награждение орденом «За мужество» III степени. Незадолго до гибели он получил офицерское звание.

В конце июля Штаб Операции объединенных сил Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Установлено, что бойцы полка отказались подчиняться руководству Вооруженных сил Украины, а также попытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого «азовцы» заминировали дорогу, по которой передвигались украинские силовики.

Бессрочное перемирие в Донбассе начало действовать после полуночи 21 июля. Однако обстрелы в зоне боевых действий не прекратились. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что со стороны ополченцев происходят единичные обстрелы, но украинская армия твердо соблюдает режим тишины, поэтому, с его точки зрения, говорить о нарушении договоренностей нельзя. Самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев в провокациях и подготовке к силовому решению конфликта.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

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