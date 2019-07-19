Украинских депутатов уличили в пытках пленных

Один из бывших заключенных секретной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) в мариупольском аэропорту Кирилл Филичкин рассказал, что его допрашивал нынешний депутат Верховной рады Олег Ляшко, сообщает РИА Новости.

Филичикин также добавил, что депутат Игорь Мосийчук его пытал. Осужденный рассказал, что допрос ему устроили весной 2014 года, однако, по официальным данным, его задержали в том же году в августе. По словам свидетелей, это обычная практика для Украины — сначала сторонника самопровозглашенной Донецкой народной республики пытают, а официально оформляют задержание только, когда задержанный готов признать вину.

По словам другого бывшего заключенного Михаила Шубина, у взлетной полосы аэропорта находятся минимум пять захоронений жертв. Бойцами добровольческого батальона «Азов» использовались ямы с телами убитых для психологических пыток заключенных, пишет агентство со ссылкой на очевидцев.

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Бывший сотрудник СБУ, пожелавший остаться анонимом, в беседе с изданием рассказал, что «Азов» был нужен СБУ для «воздействия» на подозреваемых. Он добавил, что после пыток в задержанные нуждались в лечении и сами просили скорее отправить их в СИЗО, лишь бы не обратно в аэропорт.

Ранее свидетели рассказывали, что военнослужащие «Азова» непосредственно задерживали подозреваемых в сочувствии к ДНР и пытали задержанных, а сотрудники СБУ подписывали протоколы допросов.

25 марта бывший сотрудник СБУ Виктор Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что в мае 2014 года добровольно, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами, работая в штабе антитеррористической операции (АТО) украинских войск в Донбассе.

Он рассказал, что добровольческий батальон «Азов», подчиняющийся министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, имеет тайные тюрьмы, где применяются пытки. Кроме того, перебежчик обвинил украинские спецслужбы в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов и уничтожению малайзийского «Боинга» под Донецком.