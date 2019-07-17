Опубликованы подробности пыток в тайной тюрьме СБУ

Бывшие заключенные секретной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) в аэропорту Мариуполя рассказали о пытках, которыми они подверглись. Их истории приводит агентство РИА Новости.

Жительница Мариуполя, бывший член Компартии Украины Татьяна Ганжа рассказала о систематических избиениях со стороны сотрудников спецслужбы. Происходившее в тюрьме Ганжа описывает как «реальный ад, место смерти». Она была задержана сотрудниками СБУ за участие в акциях протеста против Евромайдана в октябре 2014 года и провела в тюрьме 10 дней.

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Все прошедшие через тюрьму отмечают, что СБУ работала вместе с бойцами добровольческого батальона «Азов» Нацгвардии Украины. Военнослужащие «Азова» непосредственно задерживали подозреваемых в сочувствии к самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) и пытали задержанных, а сотрудники СБУ подписывали протоколы допросов.

25 марта бывший сотрудник СБУ Виктор Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что в мае 2014 года добровольно, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами, работая в штабе антитеррористической операции (АТО) украинских войск в Донбассе.

Он рассказал, что добровольческий батальон «Азов», подчиняющийся министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, имеет тайные тюрьмы, где применяются пытки. Кроме того, перебежчик обвинил украинские спецслужбы в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов и уничтожению малайзийского «Боинга» под Донецком.

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