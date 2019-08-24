В Донбассе сбили украинский беспилотник «Фантом»

Луганская народная милиция сбила беспилотный летательный аппарат-разведчик украинских силовиков. Об этом в субботу, 24 августа, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

По его словам, беспилотник проводил разведку у линии соприкосновения в Донбассе. «В нарушение минских договоренностей, противник активно продолжает использовать беспилотные летательные аппараты. Сегодня в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом"», — заявил Филипоненко.

Он отметил, что все материалы, которые успел отснять беспилотник, были переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 30-й бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных в Донбассе. Об этом он заявил, выступая перед гражданами на праздновании Дня независимости страны.

Вооруженное противостояние в Донбассе началось весной 2014-го после того, как Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской областях.

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