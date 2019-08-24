Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных. Об этом он заявил, выступая перед гражданами на праздновании Дня независимости страны, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым — нуль. «Обстрелов — нуль, потерь — нуль», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в своей речи президент Украины ни разу не использовал слова «Россия» и «агрессор». Он поблагодарил всех, кто находится на востоке страны и защищает Украину.

Вооруженное противостояние в Донбассе началось весной 2014-го после того, как Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской областях.

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