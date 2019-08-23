Раскрыта суть иска главы офиса Зеленского к украинским журналистам

Претензии главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана к украинским журналистам касаются информации о том, что он неоднократно пересекал российскую и белорусскую границы. Об этом сообщает «Укринформ».

В выпуске программы «Схемы: Коррупция в деталях» (совместный спецпроект украинского «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший» — прим. «Ленты.ру»), опубликованном в апреле 2019-го, утверждается, что Андрей Богдан с 2014 года шесть раз пересекал российско-украинскую границу — якобы как минимум три влета и вылета соратника Зеленского были зафиксированы в московском аэропорту Внуково. Кроме того, в течение 2018 года и в начале 2019-го Богдан, утверждают журналисты, 11 раз пересекал украинско-белорусскую границу.

С помощью суда Богдан пытается добиться от авторов того выпуска программы опубликовать опровержение. Глава президентского офиса заявляет, что он пересекал границу Украины в направлении России и Белоруссии лишь дважды — 15 мая 2014 года он покинул Украину и уже на следующий день вернулся обратно. Свои слова он подтверждает официальным ответом украинской Госпогранслужбы на соответствующий запрос.

В пресс-службе офиса главы государства также сообщают, что Богдан пытался решить спор с журналистами программы «Схемы: Коррупция в деталях» и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) мирным путем, но не смог. 20 августа он подал в суд иск с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Подготовительное заседание по иску Богдана пройдет 19 сентября.

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13 августа президент Украины Владимир Зеленский дал еще одну руководящую должность главе президентского офиса Андрею Богдану. Он занял пост председателя комиссии государственных наград и геральдики.

Зеленский назначил Богдана управлять своей администрацией 21 мая. До 2010 года он занимал должность заместителя министра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко, а затем был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова. После свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале 2014-го Богдан работал в Днепропетровской обладминистрации, а также был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности, однако Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

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