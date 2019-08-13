Богдан получил еще одну руководящую должность

Президент Украины Владимир Зеленский дал еще одну руководящую должность главе президентского офиса Андрею Богдану. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.
Богдан назначен председателем комиссии государственных наград и геральдики. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Заместителем станет чиновник из руководства президентского офиса — Алексей Днепров.
Ранее Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана. Украинский лидер пояснил, что при переименовании администрации президента Богдан был снят с должности главы администрации и назначен руководителем президентского офиса.
Зеленский назначил Богдана управлять своей администрацией 21 мая. До 2010 года он занимал должность заместителя министра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко, а затем был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова. После свержения Януковича Богдан работал в Днепропетровской обладминистрации, а также был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.
Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности, однако Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.