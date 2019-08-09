Назван источник появления в сети заявления об отставке Богдана

Фотографию заявления об отставке, которое написал глава офиса президента Украины Андрей Богдан, журналистам передал один из сотрудников офиса. Об этом в интервью изданию «Лига.net» сообщил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что впервые увидел новость об увольнении главы офиса днем. В тот же момент ему начали звонить представители разных СМИ с просьбой прокомментировать информацию, однако Тимошенко отказывался это делать. «Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета <…> Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив, и дальше это репостили», — добавил Тимошенко.

Он отметил, что не знает, кто впервые передал снимок заявления в СМИ, однако известно, что это один из сотрудников офиса, который находился в тот день на работе. По его словам, проводить расследование по поводу появления документа в сети бессмысленно.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал условие отставки Богдана. Он заявил, что глава офиса готов уйти со своей должности в любое время, если этого захочет общество.

1 августа ряд украинских СМИ сообщили об увольнении главы офиса Зеленского. В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, анонимные источники сообщали, что увольнение связано с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями Богдана с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

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