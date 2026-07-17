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11:42, 17 июля 2026Мир

Президент Польши отказался узаконить однополые отношения

Навроцкий наложил вето на законопроекты, позволяющие узаконить однополые отношения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты, позволяющие узаконить однополые отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) через институт партнерских союзов. Об этом сообщил глава кабинета президента Польши Павел Шефернакер в социальной сети X.

«Президент Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты о введении партнерских союзов», — сказал он.

По словам Шефернакера, польский лидер не намерен подрывать конституционную защиту брака как союза между мужчиной и женщиной.

В мае Сейм (нижняя палата польского парламента) принял законопроект «О статусе самого близкого лица», предусматривающий создание правовой формы регистрации внебрачных союзов, в том числе для однополых пар.

Также сообщалось, что Навроцкий намерен запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация)

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