Президент Польши отказался узаконить однополые отношения

Навроцкий наложил вето на законопроекты, позволяющие узаконить однополые отношения

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты, позволяющие узаконить однополые отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) через институт партнерских союзов. Об этом сообщил глава кабинета президента Польши Павел Шефернакер в социальной сети X.

«Президент Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты о введении партнерских союзов», — сказал он.

По словам Шефернакера, польский лидер не намерен подрывать конституционную защиту брака как союза между мужчиной и женщиной.

В мае Сейм (нижняя палата польского парламента) принял законопроект «О статусе самого близкого лица», предусматривающий создание правовой формы регистрации внебрачных союзов, в том числе для однополых пар.

Также сообщалось, что Навроцкий намерен запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация)