Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком. Так политик поздравил столицу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с Днем города. Соответствующая запись размещена на странице Порошенко в Facebook.

По словам бывшего главы государства, Украина «не прекратит борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка». «Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — добавил он.

За несколько дней до заявления Порошенко над Донецком был поднят российский флаг. Триколор возвысился над зданием Народного совета ДНР в честь Дня государственного флага, который Россия празднует 22 августа. На следующий день, 23 августа, когда аналогичный праздник отмечает Украина, над Донецком висел флаг самопровозглашенной республики.

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Во время своего президентства Порошенко регулярно обещал поднимать украинские флаги на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму. Такими обещаниями он отмечал Дни городов, в том числе Севастополя, праздновал День украинских ВМС, а также годовщины установления Киевом контроля над населенными пунктами Донбасса.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится шестой год. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного среди местного населения референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев не признает Крым российским, обвиняя РФ в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения.

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