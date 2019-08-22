Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна».

Флаг заметили на главной площади города над зданием Народного совета республики. Комментариев от официальных лиц по этому поводу не поступало.

Издание отмечает, что таким образом в ДНР могли отметить День государственного флага России 22 августа.

На Украине также есть официальный праздник в честь государственного флага, он отмечается 23 августа, накануне Дня независимости.

20 августа сообщалось, что Служба безопасности страны предотвратила серию терактов во время праздничных мероприятий в Сумской области. Молодежная радикальная группировка готовила атаку в том числе и на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.

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