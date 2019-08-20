СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в Сумской области. Оперативники совместно с прокуратурой задержали 19-летнего местного жителя. У молодого человека и его сообщников изъяли гранату, другие боеприпасы и взрывчатку.

По версии следствия, задержанный входит в молодежную радикальную группировку, члены которой планировали серию «провокационных акций» во время празднования Дня флага Украины 23 августа. Злоумышленники готовили нападения в «культовых помещениях», а также во время концерта «KVARTAL-FEST».

Президент Зеленский отменил традиционный военный парад, который обычно проводится на Украине в День независимости 24 августа. Это решение вызвало волну критики: бывший глава государства Петр Порошенко назвал такой шаг «недальновидным», а бывший спикер Рады Андрей Парубий призвал людей выйти на улицы и устроить свой парад, чтобы почтить «бессмертный подвиг украинских героев».

В начале августа издание «Украина.ру» сообщило, что еще до того, как Зеленский озвучил свое решение, украинские националисты и представители партии Порошенко организовали свой марш ветеранов боевых действий в Киеве. Мероприятие начнется за час до официального праздничного шествия.

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