Украина отметит День независимости с молебнами и без парада

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости страны. Текст документа опубликован на сайте главы государства в понедельник, 15 июля.

В указе перечислены мероприятия, которые пройдут 23 и 24 августа на Украине. Среди них — поднятие государственного флага; выступление политиков, общественников и представителей духовенства; возложение цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей страны; научно-практические конференции и круглые столы; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные встречи, а также молебны. При этом военный парад, ежегодно проходивший в День независимости, в документе не значится.

Указ вступил в силу в день публикации.

9 июля Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада 24 августа, назвав его помпезным и недешевым. По словам президента, деньги, которые Киев мог потратить на проведение парада, будут выплачены военнослужащим: солдатам-срочникам, офицерам, курсантам, а также тем, кто воюет в Донбассе.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. Он пояснил, что парад является тем событием, когда народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



