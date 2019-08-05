Украинские туристы потребовали убрать российский флаг из гостиницы и опозорились

Украинские туристы, отдыхавшие в испанском отеле, устроили скандал из-за российского флага, который вывесили в гостиничном ресторане. Об этом в Facebook сообщил пользователь Дэвид Пластер.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Best San Francisco в городе Салоу. По словам очевидца, несколько туристов с Украины заметили российский флаг во время ужина и начали требовать, чтобы персонал отеля снял его. В ответ на их просьбу администратор гостиницы заявил, что «является сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании».

«Чтобы лучше продемонстрировать презрение к украинским гражданам, аниматоры начали исполнять русские военные песни в качестве развлекательной программы у бассейна», — добавил Пластер.

Кроме того, пользователь сообщил, что, когда украинцы обратились к туроператору JoinUp с жалобами, представители агентства посоветовали туристам отнестись к ситуации по-философски. «На просьбу поменять отель на оставшиеся три дня путевки, туроператор объявил, что туристам придется заплатить штраф за изменение бронирования», — заключил Пластер.

Его публикация меньше чем за сутки собрала сотни лайков, репостов и комментариев. Многие пользователи раскритиковали поведение украинских туристов и подняли их на смех. «В очередной раз опозорились. Стыдоба», — написала одна комментаторша. «А почему вы ничего не сказали о том, что в ресторане был тематический вечер?? Например, сладости русской кухни, пряники и так далее??» — отметила другая пользовательница. «Вот россияне такого не творят, чтобы увидеть украинский флаг и устроить скандал, цивилизованные люди такого творить не будут, но это не про наших горе "патриотов", такие свою страну развалят, погрузят в гражданский конфликт и всех кругом достанут своей упоротостью», — негодовала третья девушка.

Ранее в марте латвийский певец Лаурис Рейникс возмутился из-за некорректных фраз, которыми встречают и провожают его соотечественников на борту Turkish Airlines. По его словам, в приветствии на английском языке используется турецкое обозначение Латвии — Letonya, а прощание «Bye» переводят для латвийцев как «До свидания».

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