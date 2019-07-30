Россиян стали хуже обслуживать в Анталье

Россияне стали чаще жаловаться на ненадлежащее качество обслуживания в отелях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула России в Анталье Олега Рогозы.

Чаще всего жалобы связаны с договорными отношениями между туристом и турагентством.

По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.

Рогоза напомнил, что туристы могут направить жалобу туроператору, в Роспотребнадзор и Ростуризм, подкрепив свое заявление фото- и видеоматериалами, если, по их мнению, заявленные услуги не обеспечены в полном объеме.

Ранее в июле консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко рассказал о причинах гибели украинских туристов во время отдыха.

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