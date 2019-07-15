Раскрыты причины частых смертей украинцев на отдыхе

Консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко рассказал о причинах гибели украинских туристов во время отдыха. Его слова приводит «Укринформ».

Хоменко доложил, что в период с мая по июнь на турецком курорте Анталья умерли 13 граждан Украины, большинство из которых — пожилые люди. По словам консула, отдыхающие не учли климатических условий Турции, которые и оказали пагубное влияние на состояние их здоровья.

«Первая из причин — сердечные приступы. Также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули. Есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были», — пояснил Хоменко.

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Представитель страны считает, что большинство проблем возникает из-за несоблюдения общих правил поведения, в частности злоупотребления алкогольными напитками. По его мнению, алкоголь несовместим с купанием в море.

В феврале специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ) перечислили главные причины гибели россиян во время отдыха. Оказалось, что чаще всего путешественники из России гибнут из-за несчастных случаев и в результате ДТП. Например, в 2018 году наши соотечественники попали в 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 13 человек и пострадали 93. Помимо этого, россияне гибли во время походов в горы, тонули в море и других водоемах.

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