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Названы самые опасные для российских туристов страны

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Рио-де-Жанейро

Эксперты онлайн-сервиса Aviasales составили рейтинг самых опасных для российских туристов стран. Об этом сообщается в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого специалисты проанализировали данные министерства иностранных дел, статистику Российского союза туриндустрии (РСТ) и отзывы путешественников.

Выяснилось, что самая опасная для поездок страна — Бразилия. Туристы рассказали, что больше всего в латиноамериканском государстве их пугают бездомные, криминал, фавелы и наркоманы.

На втором месте эксперты отметили Турцию. По данным РСТ, в 2018 году здесь погибли 19 россиян, а сами путешественники часто рассказывают о кражах в отелях и прочих преступлениях.

Также в рейтинг вошла Индия. Согласно сообщениям МИД, с начала 2019 года там прошло несколько массовых политических демонстраций и сильно ухудшилось качество воздуха. Вдобавок некоторые туристы пожаловались на инфекционные заболевания, подхваченные во время отдыха.

На четвертом месте оказалась Индонезия. Здесь, по данным МИД, в январе случилось несколько землетрясений, торнадо, наводнений и была обнаружена лихорадка денге.

Замкнула рейтинг самых опасных стран Франция, куда россияне боятся ехать из-за протестов и многочисленных беспорядков.

В феврале специалисты РСТ назвали главные причины гибели россиян в отпусках. Оказалось, что чаще всего путешественники гибнут из-за несчастных случаев или в результате дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, туристы гибли, когда ходили в походы, а также тонули в море и других водоемах.

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