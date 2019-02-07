Названы самые опасные для российских туристов страны

Эксперты онлайн-сервиса Aviasales составили рейтинг самых опасных для российских туристов стран. Об этом сообщается в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого специалисты проанализировали данные министерства иностранных дел, статистику Российского союза туриндустрии (РСТ) и отзывы путешественников.

Выяснилось, что самая опасная для поездок страна — Бразилия. Туристы рассказали, что больше всего в латиноамериканском государстве их пугают бездомные, криминал, фавелы и наркоманы.

На втором месте эксперты отметили Турцию. По данным РСТ, в 2018 году здесь погибли 19 россиян, а сами путешественники часто рассказывают о кражах в отелях и прочих преступлениях.

Материалы по теме «Вечерняя стрельба — обыденное явление» Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине

Также в рейтинг вошла Индия. Согласно сообщениям МИД, с начала 2019 года там прошло несколько массовых политических демонстраций и сильно ухудшилось качество воздуха. Вдобавок некоторые туристы пожаловались на инфекционные заболевания, подхваченные во время отдыха.

На четвертом месте оказалась Индонезия. Здесь, по данным МИД, в январе случилось несколько землетрясений, торнадо, наводнений и была обнаружена лихорадка денге.

Замкнула рейтинг самых опасных стран Франция, куда россияне боятся ехать из-за протестов и многочисленных беспорядков.

В феврале специалисты РСТ назвали главные причины гибели россиян в отпусках. Оказалось, что чаще всего путешественники гибнут из-за несчастных случаев или в результате дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, туристы гибли, когда ходили в походы, а также тонули в море и других водоемах.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!