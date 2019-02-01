Перечислены главные причины гибели россиян в отпусках

Специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ) перечислили главные причины гибели россиян во время отдыха. Об этом сообщается на официальном сайте РСТ RATA-news.

Оказалось, что чаще всего путешественники из России гибнут из-за несчастных случаев и в результате ДТП. Например, в 2018 году наши соотечественники попали в 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 13 человек и пострадали 93. Помимо этого, россияне гибли во время походов в горы, тонули в море и других водоемах.

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Специалисты назвали самые опасные страны, где чаще всего гибнут россияне. Первое место в этом рейтинге заняла Россия. Исходя из полученных данных, за прошедший год в России погибли 38 путешественников и еще 70 пострадали. На втором месте оказался Таиланд (5 погибших и 11 пострадавших), на третьем — Кипр (3 погибших и 1 пострадавший).

В ноябре 2018 года медицинская и туристическая компания International SOS опубликовала карту Travel Risk Map 2019, на которой отмечены самые опасные для туристов страны. Такими были признаны Афганистан, Сирия, Ирак, Ливия, Нигер, ЦАР, Венесуэла, Северная Корея, Сомали, Эритрея, Йемен, Гаити и Буркина-Фасо. Эти государства отмечены ярко-красным цветом на карте.

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