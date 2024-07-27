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04:02, 27 июля 2024Бывший СССР

Раскрыты потери наемников на Украине

Экс-офицер СБУ Прозоров: ВСУ потеряли пять тысяч иностранных наемников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за 2,5 года конфликта с Россией через службу в украинских войсках прошло около 15 тысяч иностранных наемников. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Прозоров раскрыл потери наемников на Украине и подчеркнул, что Киев выдает желаемое за действительное, когда говорит о десятках тысячах иностранцев, служащих на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ).

«На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — сказал он.

Ранее российские хакеры опубликовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников в рядах ВСУ. Информацию раскрыла группировка RaHDit, или «Злые русские хакеры».

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      Марина Совина
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