Хакеры RaHDit опубликовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников в рядах ВСУ

Российские хакеры из группировки RaHDit, также известные как «Злые русские хакеры», опубликовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Среди наемников ВСУ числится Эвелин Ашенбреннер — житель США 1981 года рождения, являющийся старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины, Пирс Таннер Рид — экс-сотрудник полицейского департамента штата Окленд в США, арестованный 26 июля 2023 года в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.

Помимо них, в опубликованном списке указан житель Латвии Мауринс Кристапс 1991 года рождения и житель Испании Пабло Гарридо Манседо. Отмечается, что Кристапс принимал участие в Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где занял 21 место в санном спорте. В своей стране он занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. Манседо, в свою очередь, участвовал до Украины в различных военных конфликтах, в частности, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

В списке также упомянут житель Латвии по имени Юрис Альбертс Улманис 1959 года рождения из интернационального легиона 67-й механизированной бригады в/ч A4123. До участия в боевых действиях на Украине занимался предпринимательской деятельность, был профессором, альпинистом, полярным исследователем. Отмечается, что латвиец имеет антироссийские взгляды, неоднократно представлял интересы Украины на фронте и финансировал ВСУ.

Ранее группировка RaHDit опубликовала данные операторов беспилотной авиации Украины. Хакеры обнародовали всю штатную структуру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, причастного к атакам на российские аэродромы зимой 2022 года.

