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09:43, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Российские хакеры опубликовали данные 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины

Хакеры RaHDit выложили данные 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины

Фото: Reuters

Российская хакерская группировка RaHDit опубликовала данные операторов беспилотной авиации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакеры выложили данные более 1,2 тысячи операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в сети обнародована вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета (СК) России, причастен к атакам на российские аэродромы.

Утверждается, что среди операторов беспилотной авиации Украины замечены судимые за насилие в отношении детей.

В сентябре 2023 года военные следственные органы СК России заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка — следствие считает, что Бурденюк совместно с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины неоднократно организовывал налеты беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы.

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      Олег Давыдов
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