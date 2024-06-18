Российские хакеры опубликовали данные 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины

Российская хакерская группировка RaHDit опубликовала данные операторов беспилотной авиации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Хакеры выложили данные более 1,2 тысячи операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в сети обнародована вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета (СК) России, причастен к атакам на российские аэродромы.
Утверждается, что среди операторов беспилотной авиации Украины замечены судимые за насилие в отношении детей.
В сентябре 2023 года военные следственные органы СК России заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка — следствие считает, что Бурденюк совместно с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины неоднократно организовывал налеты беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы.