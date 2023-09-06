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02:51, 6 сентября 2023Силовые структуры

Установлен организатор налетов украинских БПЛА на российские военные аэродромы

«Ъ»: полковник ВСУ Бурденюк обвинен в организции атак БПЛА на военные аэродромы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военные следственные органы Следственного комитета (СК) России заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, полковник Бурденюк совместно с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины неоднократно организовывал налеты беспилотников в воздушное пространство России с последующими атаками на военные аэродромы. Против него возбуждено уголовное дело, ему инкриминируется целый ряд преступлений. Как установило следствие, в феврале—марте 2022 года полковником и его сообщниками был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.

Согласно материалам, 7 октября 2022 года, ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) UJ-22 Airborne, управляемый военнослужащих 383-го полка, вторгся в российское воздушное пространство и был взорван над территорией военного аэродрома Шайковка в Калужской области. В результате взрыва и разлета осколков никаких последствий на земле не наступило «по независящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам».

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Второй из известных эпизодов в уголовном деле Бурденюка относится к 5 декабря 2022 года. Как установило следствие, украинские военнослужащие нанесли удар по аэродрому Рязань (Дягилево), где находились бомбардировщики. Семеро военнослужащих получили ранения. Кроме того, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки "ЗИЛ" и "КИА Соренто", а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».

Тогда Минобороны РФ сообщало о предотвращении атак беспилотников не только на Дягилево, но и аэродром Энгельс в Саратовской области. В военном ведомстве отмечали, что целью налета являлась стратегическая авиация России, налет был отражен.

По решению суда полковник Бурденюк должен быть заключен под стражу на два месяца в случае его задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию. Поскольку он находится на территории Украины, инициировано его объявление в межгосударственный и международный розыски.

Ранее в результате атаки беспилотников на военный аэродром в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. Местные жители рассказали о сильном пожаре в этом районе. По словам очевидцев, прилетело порядка 20 беспилотников.

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    Марина Совина
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