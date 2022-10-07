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Власти Калужской области подтвердили взрыв дрона на военном аэродроме

Губернатор Калужской области Шапша подтвердил взрыв дрона на военном аэродроме

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

На военном аэродроме в Калужской области действительно взорвался дрон. Эту информацию подтвердил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам главы Калужской области, беспилотник упал на аэродроме «Шайковка».

«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — сообщил Шапша.

Военный аэродром расположен всего лишь в 250 километрах от Москвы.

Как сообщало издание Baza, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой.

14 сентября беспилотник взорвался в Севастополе. Тогда пострадали восемь человек.

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Валерий Розенберг
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