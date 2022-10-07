На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник

Baza: в Калужской области на территории воинской части взорвался неизвестный беспилотник

В Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, после чего он, по предварительным данным, взорвался. Об этом Baza пишет в Telegram-канале.

По данным издания, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой. Это произошло на аэродроме вблизи поселка Шайковка.

Предварительно, никто не пострадал.

14 сентября в Севастополе взорвался беспилотник. Пострадали восемь человек. По данным Telegram-канала Mash, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж». При этом официального подтверждения этой информации не было.