На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник
Baza: в Калужской области на территории воинской части взорвался неизвестный беспилотник
В Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, после чего он, по предварительным данным, взорвался. Об этом Baza пишет в Telegram-канале.
По данным издания, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой. Это произошло на аэродроме вблизи поселка Шайковка.
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Предварительно, никто не пострадал.
14 сентября в Севастополе взорвался беспилотник. Пострадали восемь человек. По данным Telegram-канала Mash, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж». При этом официального подтверждения этой информации не было.