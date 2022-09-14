Власти Ставрополья подтвердили данные о взрыве беспилотника

Губернатор Ставрополья Владимиров подтвердил данные о взрыве беспилотника и пострадавших

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил данные о взрыве беспилотного летательного аппарата в Туркменском округе. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его данным, в результате происшествия пострадали пять человек, среди которых есть ребенок.

«В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры», — написал глава Ставрополья.

Владимиров заверил, что медики сейчас оказывают помощь всем пострадавшим. Компетентные службы разбираются в обстоятельствах инцидента, добавил он.

О падении и взрыве беспилотника в Ставропольском крае стало известно вечером 14 сентября. По данным Telegram-канала Mash, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж».

Официально эти сведения не подтверждены.