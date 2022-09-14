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Пятеро пострадали после падения и взрыва беспилотника в российском регионе

Четверо взрослых и ребенок пострадали после взрыва беспилотника в Ставропольском крае

Фото: Shutterstock

Беспилотник взорвался после падения в Туркменском районе Ставропольского края. В результате происшествия пострадали четверо взрослых и один ребенок, сообщается в Telegram-канале Mash.

Дрон, предположительно, рухнул между российскими селами Кендже-Кулак и Шарахалсун. На земле беспилотник загорелся, пожарный попытался сбить пламя — раздался взрыв.

Он получил ожог глаза. Кроме того, еще троих взрослых и ребенка задело огнем. Всех пострадавших доставили в Туркменскую районную больницу. Больше всех досталось пожарному, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сейчас место происшествия оцепили.

Ранее сообщалось, что трое российских военных были ранены в ходе атаки украинского дрона в Брянской области.

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Анна Щербакова
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