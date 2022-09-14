Появились кадры с места взрыва беспилотника в российском регионе

Опубликовано видео с места падения беспилотника в Ставропольском крае

Пятеро пострадали после падения и взрыва беспилотника в российском регионе

Начало событий в новости Пятеро пострадали после падения и взрыва беспилотника в российском регионе

В сети появились кадры с места падения и взрыва беспилотника в Туркменском районе Ставропольского края. Видео опубликовал Tekegram-канал 112

На сделанной очевидцами записи видно обломки беспилотного летательного аппарата. В месте его взрыва образовалась воронка. Также на земле заметны следы пожара.

О падении дрона между селами Кендже-Кулак и Шарахалсун стало известно вечером 14 сентября. На земле летательный аппарат загорелся, после чего взорвался, ранив пытавшегося сбить пламя спасателя. Он получил ожог глаза. От огня также пострадали трое взрослых и ребенок. Их госпитализировали.