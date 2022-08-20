Очевидец описал падение беспилотника в Севастополе

Очевидец назвал большим сбитый в Севастополе беспилотник

Беспилотник прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе 20 августа около восьми часов утра. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал местный житель, который пожелал не называть своего имени. Очевидец описал первые минуты после падения летательного аппарата.

«Я был на площади Ушакова, увидел пролетающий беспилотник над домами довольно большой, потом хлопки и взрыв. Со стороны [площади] Нахимова показалось облако дыма, через пять минут в ту же сторону поехали два пожарных расчета», — поделился очевидец.

По его словам, паники не возникло. «Люди продолжали заниматься своими делами как ни в чем не бывало», — добавил собеседник «Ленты.ру».

О падении дрона на крышу штаба Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко», — написал он в Telegram-канале. Позже Развозжаев уточнил, что беспилотник все же удалось сбить прямо над штабом. «Упал на кровлю и загорелся», — отметил губернатор.

В результате происшествия жертв нет. На месте работают оперативные службы. Вечером 19 августа в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО)

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале, что она также сработала и в Западном Крыму 20 августа. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — сообщил он.

Ранее стало известно о работе ПВО в Евпатории.