Очевидцы сообщили о работе ПВО в Евпатории

В Евпатории местные жители сообщили о работе систем ПВО

Жители Евпатории сообщили о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Евпатория ЧП».

На кадрах видно, как ракета, предположительно, системы ПВО, направляется в воздух, после чего слышен характерный звук взлета снарядов.

Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале также написал о предположительном срабатывании системы ПВО.

«Крым под надежной защитой», — добавил он.

Ранее стало известно о срабатывании систем ПВО в Керчи. Тогда об этом сообщил Олег Крючков, также отметив, что опасности для жителей города нет.