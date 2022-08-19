Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Очевидцы сообщили о работе ПВО в Евпатории

В Евпатории местные жители сообщили о работе систем ПВО

Жители Евпатории сообщили о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Евпатория ЧП».

На кадрах видно, как ракета, предположительно, системы ПВО, направляется в воздух, после чего слышен характерный звук взлета снарядов.

Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале также написал о предположительном срабатывании системы ПВО.

«Крым под надежной защитой», — добавил он.

Ранее стало известно о срабатывании систем ПВО в Керчи. Тогда об этом сообщил Олег Крючков, также отметив, что опасности для жителей города нет.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Депутат Госдумы призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию
Швейцарский банк призвали одуматься
Психолог перечислила признаки излишней вовлеченности в работу
«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ
Названа стоимость самой дешевой квартиры в популярном курортном штате США
Созданы чернила для печати 3D-татуировок
Редчайший тигр растерзал фермера
На сотрудника российского изолятора возбудили дело за взятку игровой консолью
Россиянам перечислили виды упражнений до и после дачных работ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.