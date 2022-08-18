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В Керчи сработали системы ПВО

Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании в Керчи систем ПВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что в Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», — написал он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). По его словам, Анкара не хочет «возникновения нового Чернобыля». Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем.

Российский военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, назвал самый «горячий» участок боевых действий на Украине. По словам журналиста, речь идет о позициях добровольческого батальона ДНР «Пятнашка», который формально располагается в тылу, на окраине Донецка.

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Марина Совина
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