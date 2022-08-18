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Эрдоган сделал заявление из-за боев в районе Запорожской АЭС

NTV: Эрдоган сообщил об обеспокоенности из-за боев в районе Запорожской АЭС
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает NTV.

Как сообщил Эрдоган, Анкара серьезно обеспокоена проблемой продолжающихся около АЭС боевых действий. «Мы не хотим пережить новый Чернобыль», — сделал заявление он. Политик отметил, что Турция добивается прекращения конфликта дипломатическим путем.

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При этом Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована.

В среду, 17 августа, украинские войска снова обстреляли район АЭС. За месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывали огонь по объекту 12 раз.

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Марина Совина
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