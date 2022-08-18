Генсек ООН поддержал позицию Украины по Запорожской АЭС

Генсек ООН Гутерриш заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. Об этом он рассказал на пресс-конференции по результатам трехсторонних переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — рассказал генсек. Он добавил, что помимо станции должна быть демилитаризирована и зона вокруг АЭС.

18 августа во Львове прошла встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.

По словам Зеленского, во время переговоров были затронуты вопросы усовершенствования зерновой инициативы и оборонного взаимодействия. Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.