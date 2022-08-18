Зеленский раскрыл содержание беседы с Эрдоганом

Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом ЗАЭС и военное сотрудничество с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече во Львове обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и военное сотрудничество двух стран. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале лидера Украины.

«Визит Президента Турции на Украину – ощутимый знак поддержки со стороны такой мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС... Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия», — рассказал Зеленский.

Во Львове, где вечером 18 августа начались переговоры Украины, Турции и ООН, Зеленский также пообщался с генсеком организации Антониу Гуттеришем. По словам Зеленского, политики обсудили продолжение координации по реализации продуктовой сделки.

